قوات حفتر تنفذ هجوما

2020/12/06 | 18:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر عسكري في مدينة أوباري بأن قوات الجيش الوطني الموالية لخليفة حفتر قامت في الساعات الأولى من فجر الأحد، بمهاجمة معسكر تابع لحكومة الوفاق الليبية في أوباري جنوب غرب ليبيا.

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