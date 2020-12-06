2020/12/06 | 18:09 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن الفتح يكشف: حكومة الكاظمي تمتلك الاموال اللازمة لاجراء الانتخابات

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاحد، ان الحكومة الاتحادية تمتلك الاموال اللازمة لاجراء الانتخابات.

وقال كريم ان “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تنوي ارسال مشروع قانون اقتراض جديد لمجلس النواب لغرض تمويل الانتخابات”، لافتا الى ان “الحكومة ليست بحاجة للاقتراض الجديد ولديها اموال كافية لاجراء الانتخابات النيابية”.

واضاف ان “عدم ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 عطل الكثير من المشاريع المتعلقة بعمل الدولة”، مبينا ان “الحكومة ذهبت نحو خيار الدخول للانتخابات عبر ممر ضيق وهو ممر الاقتراض”.

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