نساء بلا مأوى يعاودن اللجوء إلى مخيمات النازحين بعد إغلاقها! (فيديو)

2020/12/06 | 18:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

لا يزال مخيم "مريم العذراء" للنازحين في العاصمة بغداد يحتضن مجموعة من النساء اللائي عاودن اللجوء إليه رغم قرار اغلاقه، حيث لا يملكن مأوى او منزلا في موطن عودتهن، وفضّلن العودة إلى المخيم على البقاء في الشارع!.

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