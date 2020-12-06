2020/12/06 | 18:09 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | محتجون يحرقون مقار الحزبين “الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني”بمنطقة بيره مكرون في السليمانية

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