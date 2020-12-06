مفاجأة لا تخطر على البال توجد في الاعمدة المعدنية

2020/12/06 | 18:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { منوعات: الفرات نيوز } أثارت أعمدة معدنية، تم العثور عليها في عدة مناطق من العالم، مؤخرا فضولا وحيرة واسعين، لكن هذا اللغز تم فكه، خلال الآونة الأخيرة، فتبددت الكثير من النظريات التي حاولت أن تجد تفسيرا.

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