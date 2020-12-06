الخارجية النيابية تكشف عدد التشريعات المطروحة على طاولة البرلمان

2020/12/06 | 18:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز } كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، يوم الاحد، عن عدد التشريعات المطروحة على طاولة البرلمان

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