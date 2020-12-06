الأولمبية الدولية والمجلس الآسيوي يجتمعان بحمودي

2020/12/06 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي يوم 15 ديسمبر/كانون أول الجاري، موعدا للاجتماع مع رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية العراقية على هامش مؤتمر المجلس الأولمبي الآسيوي الذي سيعقد في العاصمة العمانية مسقط.

جاء ذلك عبر رسالة تلقاها حمودي وحصل (كووورة) على نسخة منها.

ويناقش الاجتماع الإجراءات المطلوبة اللاحقة لقرار المكتب التنفيذي للأولمبية الدولية، المتضمن إلغاء نتائج المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للأولمبية العراقية والذي أقيم في الـ14 من شهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

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