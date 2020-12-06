إدارة الجوية تمنح أوديشو فرصة أخيرة

2020/12/06 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منحت إدارة نادي القوة الجوية فرصة أخيرة للمدرب أيوب أوديشو لتصحيح مسار الفريق وتحقيق نتائج تعيده للمنافسة على الصدارة.

وقال مصدر مقرب من النادي في تصريحات خاصة لكووورة إن الإدارة اجتمعت بالمدرب واستمعت منه للأسباب التي تسببت بنتائج سيئة خصوصا في أخر ثلاث مباريات منها تعادل وهزيمتين بشكل متتالي، وبالتالي الفريق بحاجة إلى صحوة لتصحح مساره وتعيد وضعه في لائحة الترتيب.

وبين أن الإدارة بذات الوقت منحت الصلاحيات الكاملة للمدرب وحملته مسؤولية النتائج، لافتا إلى أن كل ما أشيع حول تغيير في الطاقم المساعد والإداري كلام عار عن الصحة والإدارة منحت المدرب فرصة أخيرة لترتيب أوراق الفريق.

وأشار إلى أن نادي القوة الجوية يضم خيرة اللاعبين ولابد أن يكون وضعه أفضل مما هو عليه الآن وهذا ما وضع المدرب تحت الضغط لإعادة توازن الفريق أو المغادرة.

يشار إلى أن القوة الجوية خسر مباراته في الجولة السادسة من الدوري أمام زاخو.

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