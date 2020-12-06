الصحة العراقية تدلي بأول تعليق بعد تسجيل إصابات بكورونا بصفوف التلاميذ والطلبة

2020/12/06 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

علقت وزارة الصحة، الاحد (6 - 12 - 2020)، على تسجيل إصابات بكورونا بين صفوف التلاميذ والطلبة مع بدء العام الدراسي الجديد وفقاً لما نشر واشار الى تسجيل 25 إصابة في البصرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "احتمال تسجيل اصابات بين صفوف التلاميذ والطلبة كان متوقعاً ومستعدين للتعامل معه قبل بدء العام الدراسي الجديد، ولذلك قمنا بوضع فرق ميدانية للكشف عن الاعراض وتسجيل ارتفاع درجات الحرارة وغيرها في مرحلتها الاولى لنستطيع عزلها والتعامل معها". وأضاف، أن "قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة نافذة على جميع المدارس الاهلية والحكومية وسيتم اغلاق أي مدرسة لم تلتزم بالقرارات"، مبينا أنه "قبل اسبوع تم اغلاق مول تجاري في بغداد لمخالفته الشروط والتعليمات الصحية".

وفي وقت سابق، اوعز وزير التربية، علي حميد الدليمي، إلى إدارات المدارس الأهلية ضمن المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة، على ضرورة الالتزام المطلق بقرار خلية الأزمة المتعلق بتحديد أيام الدراسة لعام 2020 – 2021.

وذكرت مكتب إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المدارس المخالفة، إضافةً إلى إلزامها بتطبيق دوام التلاميذ والطلبة يوماً واحداً لكل صف دراسي وحسب المرحلة الدراسية (ابتدائي او ثانوي)".

وأضافت، "اما بقية أيام الأسبوع فسيكون التعليم فيها عن (بُعد) (المنصات الالكترونية، التلفزيون التربوي) مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلبة من تفشي وباء كورونا".

وكانت لجنة التربية النيابية طالبت، محافظ البصرة، أسعد العيداني، بغلق مدرسة في المحافظة لتسجيلها 25 اصابة بفيروس كورونا.

وبحسب وثيقة، صادرة بتاريخ 3 كانون الاول، عن عضو اللجنة صفاء الغانم العيداني، فقد خاطب الاخير محافظة البصرة بالقول أنه "نظرا لظهور نتائج فحص فيروس كورونا في مدرسة الجمهورية التطبيقية الابتدائية والتي قام بها مركز العشار الطبي والتي أظهرت إصابة 24 طالبا، نطالب بغلق المدرسة فوراً".

وطالب الغانم بـ"الايعاز الى الفرق الطبية بإظهار نتائج الفحص وتكثيفها، من اجل عدم انتشار الفيروس"، وفقا الوثيقة.

ولم ينشر الغانم وثيقة الفحص التي أظهرت النتائج، لكنه، وبحسب الطلب المقدم للمحافظة، كان قد أرفقها مع الطلب.

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