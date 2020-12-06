الطيران المدني: هناك من يألب الرأي العام بمقاطع فيديو ومنشورات مفبركة واضحة الأهداف

2020/12/06 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، الاحد، توضيحاً بشأن انتشار مقاطع فيديو ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وصفتها بـ "المفبركة"، مبينة أنها تهدف الى تأليب الرأي العام.

وقال سلطة الطيران في بيان، "تنتشر بين الفينة والأخرى، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو ومنشورات مفبركة واضحة الأهداف والنوايا بقصد تأليب الرأي العام وتشويشه، ولأننا دأبنا في سلطة الطيران المدني العراقي على الصراحة والوضوح، لغرض كشف الحقائق إيمانًا منا بقيمة وأهمية مؤسستنا العريقة التي تشرف على أمن وسلامة النقل الجوي في العراق".

وأضافت، أنه "تأكيدا لذلك، فإننا نوضح حقيقة الفيديوات المفبركة والتي تنتشر في مواقع وهمية المصدر ولا تتحدث بمعلومة ولا تأتي بأي دليل مادي لعرضه سوى اتهامات بعيدة عن الواقع ، في زمن أصبح فيه انشاء هذا النوع من الفيديوات من أسهل الاشياء عند ضعاف النفوس وأعداء هذه البلد العزيز".

وتابعت، "كما ونستثمر هذه الفرصة لتكرار عهدنا الذي قطعناه على أنفسنا في السير قدما للارتقاء بواقع عمل الطيران المدني خدمة بلدنا العزيز متعكزين على همة أهلنا وأبناء جلدتنا، ونعدكم بإننا سنتابع مطلقي تلك الفبركات من خلال تحريك دعوى قضائية لدحض ما يقال ومايشاع زوراً".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، مقطع فيديو قالت انه "فضيحة صوتية تظهر حجم الابتزاز الذي يمارسه رئيس سلطة طيران المدني في العراق على الشركات المتعاقدة مع السلطة والخطوط الجوية العراقية".

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