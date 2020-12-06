صالح والمالكي يؤكدان اهمية تهيئة الظروف المناسبة لأجراء الانتخابات وضمان نزاهتها بعيدا عن التزوير والتلاعب

2020/12/06 | 18:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، أهمية تعزيز الاستقرار الأمني في البلد، وتهيئة الظروف المناسبة لأجراء الانتخابات المقبلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان نزاهتها وعدالتها بعيدا عن التزوير والتلاعب.وبحث صالح خلال لقائه مع المالكي ، الأوضاع السياسية والأمنية و الواقع الاقتصادي والصحي في البلد، وضرورة تضافر الجهود واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ومعالجة تداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية، وضمان امن وسلامة المواطنين./انتهى5

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