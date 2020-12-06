4 توصيات يخرج بها اجتماع البرلمان مع المحافظين بشأن موازنة 2021

2020/12/06 | 18:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الاحد، ان الاجتماع المشترك مع رؤساء الوحدات الادارية للمحافظات تمخض عنه أربع توصيات.

وقال المكتب الاعلامي للكعبي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (6 كانون الأول 2002)، انه "برعاية هيئة رئاسة مجلس النواب وبرئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، عقد في مجلس النواب اليوم الاحد 6- كانون الاول 2020 اجتماع حواري دعت اليه لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية لمناقشة الموازنة الخاصة بكل محافظة لعام 2021 والمشاريع الاستثمارية ومشاريع تنمية الاقاليم والدوائر التي تم الحاقها بالمحافظات" .

وأضاف البيان، ان "الاجتماع حضره كل من رؤساء واعضاء لجان الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم والمالية والخدمات والاعمار النيابية والمحافظين رؤساء الوحدات الادارية" .

ونقل البيان عن الكعبي قوله خلال الاجتماع ان "هذه اللقاءات التي تجمع اللجان المختصة بالمحافظين تعمل على الاسراع في حل المشاكل التي تعاني منها المدن وبخاصة الخدمية منها، وهنا سيكون عقد الاجتماع بشكل دوري، خاصة وان ادارة المحافظات هي المعنية الان برفع الموازنة السنوية بدون مجالس المحافظات، موجها لجنة الاقاليم النيابية بضرورة تنظيم زيارات ميدانية لعموم المحافظات العراقية، وان مشاركة اللجنة المذكورة ومعها لجان المالية والخدمات لها اثر ايجابي لإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تواجه الوحدات الادارية".

وتابع، ان "لموازنة 2021 اولوية قصوى للمناقشة في الاجتماع لزيادة خبرة المحافظات على اعداد وارسال الموازنة، وهنا ستكون موازنة العام المقبل اسرع للإقرار من سابقاتها، كما علينا بحث ملف المحافظات التي عانت من محرومية في عدد المشاريع المنجزة فيها جراء ظروف كثيرة عانت منها خلال الفترة الماضية وعلينا ضمان حقها ومساواتها مع بقية المحافظات".

وأوضح البيان، ان "الاجتماع تمخض عنه عدة توصيات اهمها مفاتحة كافة الوزارات والدوائر المعنية بخصوص الاسراع بإنجاز المشاريع المتلكئة وبخاصة تلك التي حققت نسب انجاز عالية تجاوزت 70%، وحسم كافة المشاريع الوزارية في المحافظات اما بإكمالها او تفويض المحافظات بذلك والتنسيق مع وزارة المالية بضرورة الاسراع بإطلاق التخصيصات المالية المقرة وعدم تأخيرها، وضرورة ان يكون للمحافظة دور مهم في ملف المنح والمساعدات الدولية والاشراف عليها" .

واختتم البيان بالقول ان "الكعبي وجه بإن يكون الاجتماع القادم بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالمشاريع في المحافظات للوقوف على اسباب تلكؤ المشاريع وبخاصة الاستثمارية ".

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