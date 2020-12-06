استثناء 3 محافظات في الاقليم من الموزانة المالية

2020/12/06 | 18:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، اجتماعا، بشأن الموازنة المالية للمحافظات، باستثناء 3 محافظات في اقليم كوردستان.

واوضح حسن آلي عضو لجنة الاقاليم النيابية لـPUKmedia: ان الاجتماع الذي حضره محافظات وسط وجنوب العراق ولجان المالية والخدمات بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، بحث حصة المحافظات ما عدا 3 محافظات في اقليم كوردستان، من الموازنة المالية لعام 2021، موضحا، ان الاجتماع بحث محاور المشاريع الاستثمارية المنجزة وغير المنجزة منها والموازنة المالية لجميع المحافظات، والدوائر التي ترتبط بالمحافظات وفق المادة 45 لعام 2018.

واضاف: ان الموازنة المالية للمحافظات تتباين بحسب تحدياتها، مشيرا الى ان اللجنة تناولت اسباب تلكؤ المشاريع فيها، بعضها يمتد لـ 9 اعوام.

وبين ان الاجتماع قرر تشكيل لجنة لبحث اوجه صرف موازنة المحافظات، لافتا الى عدم ذكر اي رقم للموازنة الجديدة خلال الاجتماع.

واكد ان الاجتماع لم يتطرق الى الموازنة المالية لمحافظات اقليم كوردستان التي تحدد باتفاق بين بغداد واربيل .

PUKmedia خاص

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