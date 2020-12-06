العراق يناقش إعداد الموازنة العامة لعام 2021

2020/12/06 | 18:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، اجتماع حواري برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي؛ دعت إليه لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية لمناقشة الموازنة الخاصة بكل محافظة لعام 2021 والمشاريع الاستثمارية ومشاريع …

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