نائبة كردية تدعو لمراجعة اعداد المنتسبين في قوات البيشمركة: تضم أرقاما فلكية

2020/12/06 | 18:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية..

دعت النائبة عن حراك الجيل الجديد يسرى رجب، الأحد، الحكومة الاتحادية إلى إرسال لجنة من أجل متابعة وتدقيق اعداد المنتسبين في قوات البيشمركة الكردية.

وقالت رجب لـ /المعلومة/ إنه “في ظل الاتفاق الجديد بين بغداد وأربيل بشان موازنة 2021، فأن بغداد ستدفع رواتب الموظفين والبيشمركة، وهذا مهم جدا، ولكن على الحكومة الاتحادية القيام بمجموعة خطوات لكشف الفساد وتلاعب الأحزاب الحاكمة”.

وأضافت أن “هناك أرقاما فلكية في اعداد قوات البيشمركة سواءً من الضباط والقيادات أو المنتسبين، وأيضا هنالك الآلاف من يتسلمون رواتب تقاعدية برتب عالية جدا، وليس لديهم أي خدمة فعلية، ويقيمون خارج العراق”.

وأشارت إلى أن “تدقيق الأرقام سيكشف عن الآلاف من الأسماء الفضائية، لآن ملف البيشمركة يعد من أكبر الملفات فسادا داخل الإقليم”.

وكشف مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار، أمس السبت، عن توصل بغداد وأربيل لاتفاق مبدئي بشأن موازنة 2021 وحصة إقليم كردستان منها، يضمن دفع الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين، مقابل تسليم كردستان لنصف عائدات المنافذ الحدودية و250 ألف برميل من النفط للحكومة الاتحادية.



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