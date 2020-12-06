بالصور.. الحلبوسي يحضر مجلس عزاء النائب علي العبودي

2020/12/06 | 18:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حضر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، مجلس الفاتحة الذي أقامه مكتب رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم على روح المرحوم النائب علي العبودي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان صحفي، ان “الحلبوسي حضر مجلس الفاتحة الذي أقامه مكتب رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم على روح المرحوم النائب علي العبودي

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