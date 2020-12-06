2020/12/06 | 18:34 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت.. برلمان بلا نساء و16 مقعدا للمعارضة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/06 | 18:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت.. برلمان بلا نساء و16 مقعدا للمعارضة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت.. برلمان بلا نساء و16 مقعدا للمعارضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).