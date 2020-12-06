صالح والمالكي يؤكدان ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات المقبلة

2020/12/06 | 18:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأحد، على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات المقبلة.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “صالح استقبل، اليوم، المالكي، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، وتم التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار الأمني في …

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