النصر: مخاوف من استغلال الحكومة قرض تمويل الانتخابات للدعاية وتزوير النتائج

2020/12/06 | 18:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلن تحالف النصر، الاحد، عن وجود مخاوف من استغلال الحكومة لأموال القرض المخصص للانتخابات لأغراض الداعية الانتخابية وتسقيط الخصوم.

وقال النائب عن النصر فالح الزيادي لـ/المعلومة/ ان “جسور الثقة بين الحكومة والنواب ومفوضية الانتخابات الجديدة تكاد تكون شبه معدومة بعد قانون الاقتراض الذي تقدمت به الحكومة لتمويل الانتخابات لكبر حجم المبلغ”.

واضاف ان “المخاوف تكمن في استغلال تلك الاموال لأغراض الدعاية الانتخابية وتسخيرها للتزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات عكس ارادة الناخب”.

واوضح الزيادي ان “تلك المخاوف حق مشروع لدى جميع الكتل بعد ان طلبت الحكومة ارقام مبالغ بها”.انتهى25و

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