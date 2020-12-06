فك لغز الأعمدة المعدنية.. مفاجأة لا تخطر على البال

2020/12/06 | 18:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أثارت أعمدة معدنية، تم العثور عليها في عدة مناطق من العالم، مؤخرا فضولا وحيرة واسعين، لكن هذا اللغز تم فكه، خلال الآونة الأخيرة، فتبددت الكثير من النظريات التي حاولت أن تجد تفسيرا.

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