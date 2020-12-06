2020/12/06 | 18:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ثائر جبار

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن التخطيط المالي هو ما سيحدد مستقبل الأشهر المقبلة.

وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التخطيط المالي هو ما يحدد مستقبل الأشهر المقبلة ابتداء من الأول من كانون الثاني"، مبينا أن "الجميع ينتظرون التخطيط المالي لمعرفة كيفية تحديد النفقات والإيرادات ومعالجة العجز إن وجد".

وأضاف، أن "الخروج من الأزمة المالية يعتمد على التدبير وضغط النفقات وتعظيم الموارد ووضع الأولويات بالشكل الصحيح بحيث إن هنالك أشياء قابلة للضغط والتقسيط".

وعن إمكانية اقتراض العراق مجددا لسد العجز الحاصل بيّن صالح، أن "الاقتراض يعتمد على قانون الموازنة ويحدد بقانون في مجلس النواب"، لافتا إلى أن "هنالك حدودا لعملية الاقتراض"، مشيرا إلى أن "الخطورة تكمن بالاعتماد على مورد واحد هو النفط وتحديد أسعاره في الخارج".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مستشار الكاظمي: التخطيط المالي سيحدد مستقبل الأشهر المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مستشار الكاظمي: التخطيط المالي سيحدد مستقبل الأشهر المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).