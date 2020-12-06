اعتقال أب أمريكي بتهمة قتل طفليه

2020/12/06 | 18:40 - المصدر: عين العراق

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الأحد 6 ديسمبر 2020 | 06:31 مساءً

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ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أب؛ بتهمة قتل طفليه، بعد أن عثر رجال الإطفاء على جثتي الضحيتين في غرفة نومهما، في مدينة ”لانكستر“ بولاية كاليفورنيا.

وأفادت صحيفة ”لوس أنجلوس تايمز“، بأن رجال الإطفاء عثروا على الجثتين أثناء تفقدهم تسرب غاز، بعد أن تلقوا بلاغا من منزل مجاور بشأن التسرب.

وقال متحدث باسم الشرطة الأمريكية، إن الصبي (12 سنة) وشقيقته (13 سنة)، وجدا ميتين في غرفة نومهما، وعليهما آثار حروق وجروح جراء الطعن بأداة حادة.

وأشار إلى أنه تم العثور أيضا على طفلين آخرين غير مصابين بأذى، إضافة إلى الوالد الذي تم القبض عليه؛ للاشتباه بقتل الطفلين، وحددت كفالة مليوني دولار لإطلاق سراحه، كما تم التحقيق مع الأم دون توجيه أية تهم لها.

ولفت المتحدث إلى أن الشرطة تسعى بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية في لوس أنجلوس، لإيجاد مأوى للطفلين اللذين وجدا في المنزل.

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