رئيس الجمهورية يستقبل رئيس ائتلاف دولة القانون

2020/12/06 | 18:40 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاحد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، وتم التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار الأمني في البلد، وتهيئة الظروف المناسبة لأجراء الانتخابات المقبلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان نزاهتها وعدالتها بعيدا عن التزوير والتلاعب.

كما تم استعراض الواقع الاقتصادي والصحي في البلد، وضرورة تضافر الجهود واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ومعالجة تداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية، وضمان امن وسلامة المواطنين.

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