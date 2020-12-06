القبض على اثنين من تجار المخدرات في الانبار

2020/12/06 | 22:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أعلنت الاستخبارات العسكرية، السبت، القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار.وقالت في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الاول الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ تمكنت من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات …

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