بؤرة أوروبية جديدة لإنفلونزا الطيور تتسبب بذبح 30 ألف ديك رومي

2020/12/06 | 22:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن وزارة البيئة، أنه تم الإبلاغ عن تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة للديك الرومي في نورفولك شرقي إنجلترا، وأنه تم إعدام أكثر من 30 ألف طير.

وبحسب صحيفة "ذي صن" البريطانية، فإن "تفشي إنفلونزا الطيور وإعدام الكم الهائل منها، يمكن أن يؤدي إلى نقص في محلات البقالة عشية أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة".

وذكرت الصحيفة في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أنه "تم تسجيل تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة في شمال يوركشاير، مما أدى إلى إعدام 10500 ديك رومي".

وسبق للسلطات الألمانية أن أمرت، منتصف الشهر الماضي، بذبح نحو 16100 من الديك الرومي بعد رصد فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة أخرى للدواجن.

وبحسب رويترز، فقد تأكد "وجود سلالة فيروس إنفلونزا الطيور (إتش 5 إن في مزرعة بجزيرة روجن بولاية ميكلنبورغ فوربومرن الشرقية، حسبما ذكرت السلطات الحكومية المحلية".

وقالت السلطات إنه "يعتقد أن الطيور البرية تنقل المرض، حيث جرى رصد نحو 23 حالة لإنفلونزا الطيور بين الطيور البرية في روجن منذ نهاية أكتوبر".

وسُجلت بؤر لتفشي إنفلونزا الطيور في ألمانيا وأماكن أخرى من أوروبا خلال الأسابيع الماضية مع الاشتباه أيضا في أن الطيور البرية هي التي تنشر المرض.

وكان مسؤولو الصحة في هولندا قد أمروا بإعدام "48 ألف دجاجة بعد اكتشاف إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة غرونينغن".

كما أمرت بريطانيا بإعدام "13 ألفا من الطيور في مزرعة بشمال غرب إنجلترا بعد رصد حالات هناك".

واحتمالات إصابة البشر بهذا المرض ضعيفة، لكن بؤر التفشي السابقة في مزارع الطيور تطلبت تنفيذ برامج ذبح مكثفة لاحتوائها.

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