محافظة جنوبية تتخلي عن زراعتها.. والجمعيات الفلاحية تكشف السبب

2020/12/06 | 22:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تخلت محافظة المثنى عن زراعتها بسبب عدم تسلم فلاحيها مستحقاتهم.

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