المالية النيابية تبشر المحافظين في موازنة 2021

2020/12/06 | 22:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بشرت اللجنة المالية النيابية، المحافظين في عزمها تثبيت فقرة تخصهم في الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.

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