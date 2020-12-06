نائب يدعو الحكومة لتغيير محافظ ذي قار

2020/12/06 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

دعا النائب عن محافظة ذي قار، ستار الجابري، اليوم الأحد، الى تغيير المحافظ ناظم الوائلي.

وقال الجابري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد متابعتنا لإداء الحكومة المحلية في ذي قار وما سجلناه من ملاحظات كثيرة حول ضعف ادائها وما رافقها من شبهات فساد، فأننا نطالب رئيس الوزراء باختيار شخصية بديلة للمحافظ على شرط تكون شخصية مستقلة وناجحة وذات خبرة وان تحقق امال وتطلعات ابناء محافظة ذي قار ويكون هدفها خدمة المحافظة بدون تمييز مناطقي وان تحضى بمقبولية اجتماعية ولم تسجل عليها اي اخفاقات او شبهات سابقا".

واضاف: "ونحمل الحكومة الاتحادية اختيار تلك الشخصية وستكون مسؤولة عن عدم نجاحها ان اختارت شخصية وفق ما جرى سابقا من محسوبيات وضغوطات اسفرت عن هذا الوضع البائس الذي تعيشه المحافظة اليوم".

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