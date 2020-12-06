عضو بتحالف سائرون يتحدث عن خطة عراقية لمنع التدخلات الخارجية بتشكيل الحكومة المقبلة - عاجل

2020/12/06 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأوضح النائب رياض المسعودي عضو تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد (6 – 12 – 2020)، موقف تحالفه من التدخلات الإقليمية والدولية بالشأن العراقي، فيما حذر من ولادة "حكومة ميتة" بعد إجراء الانتخابات المقبلة.وقال المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التأثير الدولي والاقليمي على العملية السياسية في العراق التي جاءت بعد عام 2003 واضح جداً، وليس فقط من قبل امريكا وإيران وانما هناك تدخلات اخرى".

وتابع المسعودي، أن "الدستور العراقي غير فعال ولا يعمل به وان النصوص الدستورية التي لا يعمل بها تتجاوز الـ 90%، ويعمل بالدستور عند الحاجة فقط".وأشار الى أنه "بالنسبة لعملية تشكيل الحكومة اذا تعددت القوى السياسية ولم تستطع الوصول الى قناعات حقيقة لتشكيل الحكومة في ظل الدستور فهناك مراحل وهي اختيار الرئاسات الثلاث".واضاف إن "هذه المراحل وخصوصاً تكليف رئيس الوزراء تتطلب وجود 222 نائباً وهذا من الصعوبة ان يكون حصراً بالمكون الشيعي الا بوجود توافق".

وشدد على ان " ايجاد قوى سياسية فاعلة وقوية ومحدودة العدد سيمنع التدخلات امريكية كانت أم إيرانية".ولفت الى أنه "أما في حال بقت القوى السياسية ضعيفة فمن الصعب تمرير حكومة بشكل سهل، والمطلوب والذي يخطط له التيار الصدري هو الحصول على شراكات حقيقية مع الأقوياء وليس مشاركات والوصول الى كتلة متماسكة قادرة على ان تثبت خياراتها بشكل قوي".وتابع المسعودي أن "هذه المخطط سوف لن يسمح بالتدخل الامريكي والايراني وكذلك التدخلات الاخرى بالشأن العراقي، ولذلك لم ولن نقبل بأي حكومة سواء كانت صدرية او غير صدرية ان تمرر بتوافقات دولية، ولكن بعض الشركاء لا يمانعون من التدخلات الدولية والاقليمة في الشأن العراقي".وأكد أن "تحالف سائرون يسعى الى نيل رئاسة الحكومة او ان يكون لديه عدد غير قليل من الوزراء في الكابينة الوزارية بالحكومة المقبلة عبر اصوات العراقيين وقناعتهم وارادة التيار والشركاء الذين نطمح ان يساندونا بذلك، واذا كان هناك تدخل بالقرار العراقي فذلك يعني ولادة حكومة ميتة".

ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاربعاء الماضي، الى كتابة ما اسماه بـ’’ميثاقي شرف’’ عقائدي وسياسي لترميم البيت الشيعي.

وخلال تغريدة له على حسابه في ’’تويتر’’، هاجم الصدر ما وصفهم بـ’’ثلة الصبيان’’، التي تسيء الى الدين والاولياء، فيما دعا القوى الشيعية الى عقد اجتماعات مكثفة، لكتابة ميثاقي شرف ’’عقائدي- سياسي’’ لترميم البيت الشيعي.

وعلق عضو تحالف الفتح، النائب وليد عبود، الاربعاء الماضي، على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاخيرة، لاعادة ’’ترميم’’ البيت الشيعي.

وقال عبود في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الصدر شخصية وطنية عراقية، ونحن دعم دعوته لترميم البيت الشيعي، ونعتبرها خطوة ايجابية من اجل لملمة الافكار وصنع لون من الموائمة السياسية التي من شانها ان تضع معالجات للازمات التي تمر بها البلاد، من خلال بناء صحيح وسليم للمسار الوطني وتداول سلمي للسلطة وخلق اجواء من المنافسة الايجابية في الانتخابات لخدمة المواطن من خلال الفضاء الوطني".

واضاف عبود، ان " رؤية الصدر وطنية وتدعو الى وحدة الصف بشكل عام ومعالجة الازمات التي لها تأثير مباشر على الامن المجتمعي، من اجل تقديم حياة كريمة لكل مواطني العراق".

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