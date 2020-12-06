صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”127″ المسجلة اليوم

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، عن تسجيل 127 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 32 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 127 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.
32 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع البلديات الاول 8 حالات
قطاع البلديات الثاني 7 حالات
قطاع الصدر 8 حالات
قطاع الرصافة 5 حالات
قطاع المدائن 4 حالات
– 95 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 33 حالات محلة 555, 560, 521, 544, 527, 516, 513, 550، 553، الكيارة، الدسيم
الكرخ 9 في اليرموك والكاظمية والسيدية وابو غريب والغزالية وحي الجهاد والمنصور
محافظة صلاح الدين حالة واحدة
النهروان حالة واحدة,
الاعظمية 13 حالات محلة 312, 314, 308، 316
الشعب 5 حالات في البنوك، الديوان، التجار، حي اور، 359
شارع فلسطين 4 حالات محلة 506, 502
المدائن حالة واحدة الجعارة
الكرادة حالتين محلة 901,
الامين 4 حالات محلة 735, 733
السعدون حالة واحدة محلة 103
الصليخ حالة واحدة محلة 326
الزعفرانية 5 حالات محلة 961, 962, 964
الفضيلية حالتين محلة 753
بغداد الجديدة 4 حالات محلة, 717
المشتل حالة واحدة محلة 729,
الغدير حالة واحدة محلة 706
البلديات 3 حالات الزراعي
القاهرة حالة واحدة محلة 340
حي تونس حالة واحدة
الجادرية حالتين محلة 911
واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 71537 توفي منهم 1406 فيما اكتسب الشفاء 68732 ومتبقي قيد العلاج 1399”.
ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.
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