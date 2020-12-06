صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”127″ المسجلة اليوم

2020/12/06 | 22:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، عن تسجيل 127 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 32 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 127 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

32 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع البلديات الاول 8 حالات

قطاع البلديات الثاني 7 حالات

قطاع الصدر 8 حالات

قطاع الرصافة 5 حالات

قطاع المدائن 4 حالات

– 95 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 33 حالات محلة 555, 560, 521, 544, 527, 516, 513, 550، 553، الكيارة، الدسيم

الكرخ 9 في اليرموك والكاظمية والسيدية وابو غريب والغزالية وحي الجهاد والمنصور

محافظة صلاح الدين حالة واحدة

النهروان حالة واحدة,

الاعظمية 13 حالات محلة 312, 314, 308، 316

الشعب 5 حالات في البنوك، الديوان، التجار، حي اور، 359

شارع فلسطين 4 حالات محلة 506, 502

المدائن حالة واحدة الجعارة

الكرادة حالتين محلة 901,

الامين 4 حالات محلة 735, 733

السعدون حالة واحدة محلة 103

الصليخ حالة واحدة محلة 326

الزعفرانية 5 حالات محلة 961, 962, 964

الفضيلية حالتين محلة 753

بغداد الجديدة 4 حالات محلة, 717

المشتل حالة واحدة محلة 729,

الغدير حالة واحدة محلة 706

البلديات 3 حالات الزراعي

القاهرة حالة واحدة محلة 340

حي تونس حالة واحدة

الجادرية حالتين محلة 911

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 71537 توفي منهم 1406 فيما اكتسب الشفاء 68732 ومتبقي قيد العلاج 1399”.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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