الناطق باسم القائد العام يعلن اعتقال مطلوبين في البصرة

2020/12/06 | 22:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الاحد، اعتقال 25 مطلوبا للقضاء، ومصادرة أسلحة واعتدة مختلفة الأنواع، خلال الصفحة الاولى من المرحلة الثالثة لعمليات الوعد الصادق في البصرة.

وكتب رسول تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (6 كانون الاول 2020): "تمكن أبطال قيادة عمليات البصرة وخلال الصفحة الاولى من المرحلة الثالثة لعمليات الوعد الصادق، من إلقاء القبض على 25 مطلوبا للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض".

وأضاف، " ومصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع".

وفي أمس السبت، أعلن قائد عمليات البصرة، اللواء الركن، أكرم صدام مدنف، انطلاق الصفحة الأولى للمرحلة الثالثة لعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة، حيث جاء في بيان له اليوم، أن "القوات الأمنية والعسكرية شرعت في مناطق شمال وجنوب وغرب محافظة البصرة، وذلك حسب توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في حصر السلاح بيد الدولة، والحد من النزاعات العشائرية ومطاردة المطلوبين للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض".

وأشار إلى أن "جميع القطعات العاملة ضمن قاطع المسؤولية شاركت في واجب اليوم ومن الساعات الأولى لانطلاقها".

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