تونس تقرر تمديد حظر التجول لمواجهة كورونا

2020/12/06 | 22:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت تونس، الأحد، تمديد حظر التجول الذي فرضته لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من 7 إلى 30 ديسمبر.وأصدرت وزارة الصحة التونسية، الأحد، بيانا تضمن العديد من الإجراءات العامة، التي ستدخل حيز التنفيذ من 7 ديسمبر الى 30 ديسمبر، تبعا لاجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا.وجاء قرار تمديد حظر التجول بعد “جلسات عمل” …

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