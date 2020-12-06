2020/12/06 | 22:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاحد، حصيلة الصفحة الاولى من المرحلة الثالثة لعمليات “الوعد الصادق” في البصرة. وذكر رسول في تدوينة تابعها “النور نيوز”، ان “أبطال قيادة عمليات البصرة تمكنوا خلال الصفحة الاولى من المرحلة الثالثة لعمليات الوعد الصادق، من إلقاء القبض على 25 مطلوباً للقضاء وفق …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحيى رسول يعلن نتائج صفحة جديدة من عمليات “الوعد الصادق”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يحيى رسول يعلن نتائج صفحة جديدة من عمليات “الوعد الصادق”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).