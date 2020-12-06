الحكومة تؤجل مناقشة موازنة العام المقبل 2021 لاستثمار تصاعد أسعار النفط

2020/12/06 | 22:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية عدت اجراءها مبررا : بغداد- وعد الشمري: أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاحد، أن المتغيرات على اسعار النفط شجع الحكومة على تأجيل مناقشة قانون الموازنة للعام المقبل، لافتاً إلى أن البرميل العراقي يباع حالياً بنحو 53 دولاراً، مشددة على ضرورة اتخاذ كامل لضمان تقليل نسبة العجز في الخزينة.وقال مقرّر اللجنة ...

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