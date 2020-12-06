“نيويورك تايمز”: قرار سحب القوات الأميركية من الصومال سيء التوقيت

2020/12/06 | 22:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-متابعة قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، إن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من الصومال اتخِذ في توقيت سيّئ؛ لأن ثمة انتخابات ستجرى في هذا البلد لاختيار رئيس جديد خلال أشهر قليلة.وذكرت الصحيفة أن قرار واشنطن سحب قواتها اتخِذ في توقيت سيّئ أيضا؛ لأنه تزامن مع الحرب المندلعة في إثيوبيا المجاورة، كما أن مسلحي ...

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