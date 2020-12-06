الاقليم والحكومة الاتحادية يتوصلان الى اتفاق بشأن موازنة 2021

2020/12/06 | 22:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطالبات بدعمه باتفاق سياسي بين بغداد واربيل السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي رغم عودة وفد حكومة اقليم كردستان الذي زار بغداد امس السبت دون الكشف عن نتائج ومخرجات الزيارة، الا ان مسؤول غرفة الاعلام في حركة التغيير دلير عبد الخالق اعلن توصل حكومتي الاقليم والحكومة الاتحادية الى اتفاق حول موازنة العام المقبل 2021 ...

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