2020/12/06 | 22:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام مجموعة من المختصين البريطانيين، بدراسة الأشخاص المعرضين للإصابة بـ “فيروس كورونا لأمد أطول من غيرهم.

وتبين أن هذه المجموعة، تضم في المقام الأول، النساء اللواتي دخلن سن اليأس، وذلك لانخفاض مستوى هرمون الاستروجين الجنسي الأنثوي.

وأجرى العلماء دراسات، وحللوا بيانات لأكثر من نصف مليون امرأة في بريطانيا، في الفترة بين مايو ويونيو.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، تبين من النتائج، أن النساء في الفئة العمرية 45-50 اللواتي تعرضن لانقطاع الطمث، كان لديهن مستويات أعلى من فيروس كورونا من النساء الباقيات.

وتبين كذلك، أن النساء من هذه المجموعة، أكثر من غيرهن تحدثن عن خلل في حاسة الشم، وعن تعرضهن للحمى والسعال المستمر.

وفي الوقت نفسه، كان لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 45 عاما مستويات أقل من فيروس كورونا المتوقع.



وخلص العلماء إلى أن الإستروجين قد يعمل كعامل وقائي ضد المرض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة تكشف معلومات جديدة عن الإصابة بـ”كورونا”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة تكشف معلومات جديدة عن الإصابة بـ”كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).