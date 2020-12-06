نائب عن ذي قار يطالب الحكومة باستبدال المحافظ الحالي: سأقاضيه مع آخرين

2020/12/06 | 22:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طالب النائب عن محافظة ذي قار ستار الجابري، الاحد، الحكومة الاتحادية بإيجاد شخصية بديلة للمحافظ الحالي، وفق شروط تتعلق بـ"النزاهة والمقبولية الاجتماعية".

وقال الجابري في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الاول 2020)، أنه "بعد متابعتنا لأداء الحكومة المحلية في ذي قار وما سجلناه من ملاحظات كثيرة حول ضعف ادائها ومارافقها من شبهات فساد، نطالب رئيس الوزراء باختيار شخصية بديلة لمحافظ ذي قار بشرط ان تكون شخصية مستقلة وناجحة وذات خبرة وان تحقق آمال وتطلعات ابناء محافظة ذي قار ويكون هدفها خدمة المحافظة دون تمييز مناطقي وان تحضى بمقبولية اجتماعية ولم تسجل عليها اي اخفاقات او شبهات سابقا".

واضاف الجابري "نحمل الحكومة الاتحادية اختيار تلك الشخصية وستكون مسؤولة عن عدم نجاحها ان اختارت شخصية وفق ما جرى سابقا من محسوبيات وضغوطات اسفرت عن هذا الوضع البائس الذي تعيشه المحافظة اليوم".

وكان النائب ستار الجابري قد اعلن، الجمعة، (4 كانون الأول 2020)، انه سيقاضي محافظ ذي قار ومسؤولين محليين بسبب فساد إكساء مربع مدينة قضاء سوق الشيوخ في المحافظة.

وقال الجابري في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، إنه "بسبب رداءة العمل في المحافظة، شكلنا لجنة من المهندسين المختصين من أبناء المدينة بعد التداول معهم او مع من ينوب عنهم الا ان عدد منهم انسحب لأسباب موضوعية على حد قولهم وبقى عدد آخر تعهد بالعمل الطوعي ومتابعة عمل تلك الشركات وتزويدنا بالموقف والتقرير الفني ليتسنى لنا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من اعلى هرم السلطة المحلية بالمحافظة إلى أقل عامل في الشركات المنفذة وذلك من خلال مفاتحة الجهات المختصة سواء كانت (النزاهة او الادعاء العام القضاء)".

واوضح " فاتحنا بلدية سوق الشيوخ بكتاب رسمي دخل واردهم بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١ وطالبنا تزويدنا بالكشف الفني حيث فاتحت بلدية السوق مرجعيتها بلديات المحافظة الا ان بلديات ذي قار وهي الجهة المسؤولة بالدرجة الاولى عن تنفيذ هذا العمل البائس تقصدت عدم الإجابة على مضمون كتابنا لانها طرف بملف الفساد مع المحافظة كون العمل (تنفيذ امانة) حيث ان المحافظة قامت بإحالة المشاريع في عموم المحافظة على شركتين فقط الاولى في شمال المحافظة والأخرى في الجنوب والإحالة تمت في (الغرف المظلمة ) وهناك شبهات فساد منها اخذ نسبة من كل شركة تمت الإحالة عليها وتقدر من ٥٪؜ الى ١٠٪؜ من قيمة كل مشروع طبعا لأصحاب القرار بالمحافظة وبلديات ذي قار".

وبين الجابري أنه "سيقدم الأسبوع القادم شكوى للادعاء العام (القضاء) تشمل كل من المحافظ اضافة الى وظيفته ومدير البلديات اضافة الى وظيفته والشركة المنفذة (وطبعا نطلب قسم بالقران (يمين) اصحاب الشركات المنفذة أمام القضاء بعدم دفع او الاتفاق على دفع اي نسبة من المشاريع مع الجهات الحكومية وثقتنا عالية بالقضاء العراقي"، مطالبا "بسحب العمل من الشركات المنفذة الحالية وإحالة المشاريع الى شركات رصينة اخرى، بالاضافة الى تغيير كل اللجان التي عملت مع الشركات الحالية بلجان اكثر مهنية وحرص ونزاهة".

وقال الجابري إن "على المحافظ والجهات التنفيذية الأخرى الأخذ بنظر الاعتبار مظلومية جنوب ذي قار وحجم المعاناة بسبب نقص الخدمات وفي جميع المجالات".

واشار الى أنه "من أولويات هيئة النزاهة والادعاء العام إكمال التحقيق في الملفات السابقة التي سلمت لهما من قبلنا او من جهات اخرى وفتح تحقيق في جميع المشاريع منذ عام ٢٠٠٣ الى يومنا هذا ومعرفة مصير تلك الأموال التي خصصت لتنفيذ مشاريع اغلبها فاشلة وأخرى متلكأة".

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