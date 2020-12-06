انتشار كورونا..يجبر السلطات التونسية على تمديد الحظر

2020/12/06 | 22:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز } أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأحد، تمديد حظر التجول الساري منذ أكتوبر للحد من تفشي وباء كوفيد-19 حتى نهاية مارس المقبل في كل أنحاء البلاد، وذلك وسط اضطرابات اجتماعية أدت إلى تنظيم تظاهرات عدة.

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