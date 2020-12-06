وزير التعليم: زيادة القبول في المجموعة الطبية بنسبة 50% لارتفاع المعدلات

2020/12/06 | 22:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب:

دوام طلبة الدراسات العليا 3 أيام في الجامعات والكليات

والدوام الجامعي المباشر سيكون ليومين في الأسبوعين

حصلت زيادة في المعدلات ونسبة النجاح وهناك حلول ومعالجات استثنائية ولا نقف مكتوفي الأيدي

لدينا 21 الف طالب معدلاتهم تراوح بين 97 الى 100 وسنوسع

7 الاف و500 مقعد زيادة ستكون اضافة 5000 الاف زيادة وسنصل الى 16 الف مقعد في المجموعة الطبية اي بنسبة 50% عن الجامعات الطبية الحكومية

الاحيائي 125 الف طالب في الدور الاول و75 الف طالب في الفرع الادبي و39 الف في التطبيقي ومجموعهم أكثر من 240 الف طالب

ومن سيشارك الدور الثالث بحدود 15 الف طالب

وزير التعليم: 406 طلاب موهوبين في العراق والمتخرجين منهم 43 طالباً

سلمنا قبولاتهم بيدهم باعتبار انهم موهوبين وجميعهم تم قبولهم في المجموعات الطبية

طلبة الدور الثالث سنخصص لهم قبولاً

قانون أسس تعادل الشهادات مرر من مجلس النواب وأبدينا تحفظنا وفقراتنا وهو تحفظ مشروع لكل من يرد الحفاظ على سمعة وشهادة العراقي

وبينا وجهة نظرنا المحددة بالقانون في استضافتنا بلجنة التعليم العالي

اسلوب وسلوك منح الشهادة وتعادل هذه الشهادة

ورفعنا كتاب الى رئاسة الجمهورية بشأن القانون

ونعمل بتكامل مع السلطات بغية النظر مجددا بالقانون والقانون كان مقترح من اللجنة القانونية البرلمانية والتعليم العالي البرلمانية

وكانت هناك مناقشات قبل هذه الحكومة

قانون تعادل الشهادات يضر بسمعة العراق من ناحية الجودة والتعليم

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