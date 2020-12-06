بعد 15 سنة من ترك الدراسة، فتاة بحزانية تعود لتكمل دراستها مجتازة المرحلة الاولى، تعرف عليها..

2020/12/06 | 22:54 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر أينما التفتْ، صدتْها المادة، لتوصد الباب بوجه حلمها، وتوقف عجلة طموحها عن السير، حاول الحظ عصب عينيها، لكن النور ينبثق من جوهر الانسان.كان لها نظرة بأن العلم سيكون متنفسها، وينفخ الروح في قالبها، لذا لم تتخلَّ عن حب الحياة، وأرادت أن تثبت وجودها؛ جمعت الحجارة التي وقفت بدربها، وكل …

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