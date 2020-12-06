وزير التعليم العالي:لدينا 21 ألف طالب تتراوح معدلاتهم بين 97 إلى 100% وسيتم قبول بحدود 16 ألف طالب في المجموعة الطبية بالجامعات الحكومية والأهلية

2020/12/06 | 22:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم: واجهنا في العام الماضي تحديات كبيرة متمثلة بالتكنولوجيا المعاصرة والظرف الصحي.واضاف في تصريح متلفز تابعته وكالة /نينا/ للانباء تم اجتياز العام الدراسي الماضي بنجاح رغم التحدياتواكد كاظم: ان الدوام الجامعي بالحضور المباشر سيكون يومين بالأسبوع.وتابع لدينا 21 ألف طالب تتراوح معدلاتهم بين 97 إلى 100% وسيتم قبول بحدود 16 ألف طالب في المجموعة الطبية بالجامعات الحكومية والأهلية.واوضح كاظم: تم استحداث بعض الكليات والأقسام الخاصة لاستيعاب الطلبة مشير الى ان 240 ألف طالب ناجح من الدور الأول سيتم توزيعهم على الجامعات والمعاهد و 16 ألف طالب ناجح في الدور الثاني سيتم توزيعهم على الجامعات والمعاهد ايضا لافتا الى ان جميع الطلبة الموهوبين تم قبولهم في المجموعة الطبية./انتهى9

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