كمبش يبحث مع وكيل وزارة الداخلية ملف ازالة التجاوزات على الاملاك الوقفية في المحافظات

2020/12/06 | 22:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ بحث رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش مع وكيل وزارة الداخلية الفريق عماد الدليمي، ملف ازالة التجاوزات على الاملاك الوقفية في المحافظات .وذكر بيان للديون تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة نبذ الغلو والتطرف والإرهاب من خلال تبني الخطاب الوسطي المعتدل من أجل خلق فكر واع ومثقف واهمية نبذ النزاعات العشائرية التي تهدد المجتمع العراقي وتحاول تفكيك نسيجه المجتمعي./انتهى9

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