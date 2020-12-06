اغتصاب بتوقيع المأذون الشرعي ومباركة الأب.. الأهل ليسوا دائماً على حق. - كفاح زعتري

2020/12/06 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كفاح_زعتري مراهقة بعمر الولدنى مثل كل المراهقات/ين، يلفت نظرها شاب، ربما كان ممثلاً؟ أو أحد الباعة؟ أو قريباً، أو أحد الجيران، أو كلهم معاً؟ تتبدل المشاعر بسرعة التغيرات التي تطرأ على نمو الفتاة أو الشاب.



هي حالة طبيعية تحتاج من الأهل تفهم وقرب أكثر من الابن والبنت.وردة في عيد الحب غيرت حياتهاديمة كأي بنت في عمرها، أحست بمشاعر خاصة تجاه أحد أقاربها، وبعيد الحب قدم لها وردة عند باب المدرسة ......





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