لن يكون هناك نقود - مجموعة البنوك الستة الكبرى تقرر... متى تغلق تماماً أبواب المعتقل الكبير - مشعل يسار

2020/12/06 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مشعل_يسار أبواب معسكر الاعتقال الإلكتروني على وشك الإغلاق.



وسيحدث هذا بمجرد إصدار البنوك المركزية الستة الكبرى في العالم – أو ما يسمى G6 - عملة رقمية واحدة هي تعمل على تحقيقها منذ فترة طويلة.



وقد تحدث الدكتور في الاقتصاد الروسي فالنتين كاتاسونوف عن هذا فقال إن البنوك المركزية بدأت في أواسط شهر يونيو/حزيران الكبار G6 تعد الخطة "B" لاعتماد التحويل المصرفي الرقمي غير النقدي في التبادل البضاعي من خلال مناقشة مو ......





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