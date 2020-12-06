2020/12/06 | 23:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لندن-(أ ف ب) – تتلقّى ملكة إنكلترا إليزابيث الثانية في الأسابيع المقبلة لقاح فايزر-بيونتك الذي حصل للتوّ على الضوء الأخضر من السلطات الصحّية البريطانية لمكافحة فيروس كورونا، على ما أفادت صحف بريطانية. وذكرت صحيفتا “ميل أون صنداي” و”صنداي تايمز” أنّ الملكة البالغة 94 عامًا وزوجها الأمير فيليب (99 عامًا) سيكونان من بين أول أشخاص يتلقون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملكة إليزابيث تقرر تلقي لقاح فايزر-بيونتك) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملكة إليزابيث تقرر تلقي لقاح فايزر-بيونتك) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملكة إليزابيث تقرر تلقي لقاح فايزر-بيونتك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).