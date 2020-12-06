الملكة إليزابيث تقرر تلقي لقاح فايزر-بيونتك

2020/12/06 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تتلقّى‭ ‬ملكة‭ ‬إنكلترا‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭ ‬لقاح‭ ‬فايزر‭-‬بيونتك‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬للتوّ‭ ‬على‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الصحّية‭ ‬البريطانية‭ ‬لمكافحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬صحف‭ ‬بريطانية‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفتا‭ “‬ميل‭ ‬أون‭ ‬صنداي‭” ‬و‭”‬صنداي‭ ‬تايمز‭” ‬أنّ‭ ‬الملكة‭ ‬البالغة‭ ‬94‭ ‬عامًا‭ ‬وزوجها‭ ‬الأمير‭ ‬فيليب‭ (‬99‭ ‬عامًا‭) ‬سيكونان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أول‭ ‬أشخاص‭ ‬يتلقون‭ […]

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