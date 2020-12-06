أستاذ الفقه بجامعة الأزهر:لا مانع شرعاً من الصلاة على تربة القمر أو التيمم بها

2020/12/06 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة آثار‭ ‬إعلان‭ ‬وكالة‭ ‬ناسا‭ ‬للفضاء‭ ‬أنها‭ ‬ستقوم‭ ‬ببيع‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬تربة‭ ‬القمر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجدل‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬الصلاة‭ ‬على‭ ‬تربة‭ ‬القمر‭ ‬أو‭ ‬التيمم‭ ‬منها‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أكد‭ ‬د‭.‬أحمد‭ ‬كريمة‭ ‬أستاذ‭ ‬الفقه‭ ‬المقارن‭ ‬بجامعة‭ ‬الأزهر‭ ‬في‭ ‬إتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬أجريناه‭ ‬معه‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬مانع‭ ‬شرعا‭ ‬من‭ ‬الصلاة‭ ‬على‭ ‬تربة‭ ‬القمر‭ ‬والتيمم‭ […]

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