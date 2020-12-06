المسبار الياباني يعود بعينات الكويكب والصين تحقق أول التحام في مدار القمر

2020/12/06 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو‭- ‬شنغهاي‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نجح‭ ‬المسبار‭ ‬الصيني‭ “‬شانغي‭ ‬5‭” ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الالتحام‭ ‬بالمركبة‭ ‬التي‭ ‬بقيت‭ ‬في‭ ‬مدار‭ ‬القمر،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬غادر‭ ‬الخميس‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬الخميس‭ ‬حاملاً‭ ‬منه‭ ‬عيّنات‭ ‬سيعود‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭.‬ وشكّل‭ ‬هذا‭ ‬الالتحام‭ ‬أحد‭ ‬مراحل‭ ‬مهمة‭ ‬المسبار‭ ‬الطموحة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬االأرض‭ ‬بعيّنات‭ ‬من‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬40‭ […]

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