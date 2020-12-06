سائرون: دعوة الصدر للبيت الشيعي ليست انتخابية.. بل لمواجهة التعدي على الذات الإلهية

2020/12/06 | 23:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفى النائب عن التيار الصدري محمد الغزي، الاحد، ان تكون دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى "ترميم البيت الشيعي" دعوة انتخابية أو سياسية، مشيراً الى انه لاعودة الى "التحالف الوطني الموحد" وخطابنا لازال "وطنياً".

وقال الغزي خلال استضافته في برنامج "المحايد" الذي يقدمه الزميل "سعدون محسن ضمد" وتابعه "ناس" (6 كانون الاول 2020)، ان "دعوة الصدر لترميم البيت الشيعي هي ليس للتخلي عن الخطاب الوطني، بل هو خطاب عقائدي ليس له علاقة بالسياسة ولا الانتخابات"، موضحاً ان "التعدي على الذات الالهية حصل في المناطق الشيعية للاسف، لذلك دعوة الصدر الى ترميم البيت الشيعي جاء لمواجهة التعدي على الذات الالهية والانحلال".

وبشأن تحالف التيار الصدري مع الحزب الشيوعي خلال المرحلة المقبلة، برر الغزي بالقول: ان "الحزب الشيوعي العراقي يختلف عن الحزب الشيوعي في روسيا والصين واغلبهم مسلمون ولايشككون بالذات الالهية ولايدعون الى الخروج عن الدين"، لافتاً الى انه "لاعودة للتحالف الوطني سياسياً".

واشار الى ان "الاعراف العشائرية والمجتمعية والدينية بدأت تنهار في مجتمعنا"، موضحاً ان "دعوة الصدر هي لتوقيع ميثاق والعودة الى الله".

وحول الفئات المتهمة بالتعدي على الذات الالهية، ذكر الغزي انه "بالعاصمة بغداد وفي فندق بابل بالتحديد، اقيم حفل لمن يسمون بـ(عبدة الشيطان) وهم فئة يشربون الدم"، لافتاً الى ان "التطاول من قبل البعض على الذات الالهية جاء كنتيجة للاخفاقات السياسية".

واضاف ان "التيار الصدري تشكّل على اسس عقائدية وليس اسس سياسية"، منوهاً الى انه "لا يوجد من ينازع التيار الصدري على الشارع الاحتجاجي".

وبشأن اللجنة السباعية، اكد الغزي ان "اللجنة انتهت باختيار الحكومة الحالية، ولا يوجد اي تواصل او تفاهم بين التيار الصدري ودولة القانون"، موضحاً ان "التيار عقائدي ديني، له تمثيل سياسي وهو تحالف سائرون، ونحن لسنا تيارا مدنيا، ولا ندّعي ذلك".

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