التعيبان يحذر من

2020/12/06 | 23:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حذر النائب عن تحالف الفتح، عبدالامير التعيبان، من "زحف حكومي" جديد يتعلق بقانون تمويل انتخابات مجلس النواب.

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